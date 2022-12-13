Луганский хлебокомбинат кормит население в течение восьми лет под обстрелами

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Завод выпускает около 75 тонн хлеба в сутки. Немалая часть продукции идет не на продажу, а как гуманитарная помощь в больницы, детские дома и интернаты.

120 тысяч буханок и батонов в сутки выпускает Луганский хлебозавод. Несмотря на такие объемы, о прибыли предприятии не задумывается — большая часть товаров идет как гуманитарная помощь соцучереждениям и обычным жителям.

Работают на таком заводе поколениями и не прекращают даже во время обстрелов. Бывает, осколки от снарядов застревают прямо в мешках с мукой. Дмитрий Зименкин о героях в тылу и их продукции, спасающей тысячи людей.

Есть герои на передовой, а есть в тылу. Луганский хлебозавод, как раз из тех героев-тружеников, что обеспечивал победу. Точнее, его люди. Благодаря, которым Луганск сегодня и получил звание «Города трудовой доблести». Комбинат пережил Великую Отечественную войну, немецкую оккупацию и тогда, сразу после освобождения спас население.

«Несмотря на то, что благодаря диверсии наших, мельница была выведена из строя, чтобы не кормить фашистов, а элеватор был заполнен на 20% зерном. И таким образом, Луганск был во время военных действий, конечно, было лимитировано, но не было голода», — рассказала директор хлебокомбината Зинаида Наден.

Спустя 70 лет история повторилась. 2014 год. Майдан в Киеве, Луганск снова оказался во власти нацистских карателей, только теперь украинского толка. Город снова погрузился в пещерный мрак. 10 недель без связи, света и воды. И снова комбинат спас людей от голода.

«Света не было, воды не было. Тем не менее комбинат выпекал хлеб. Работали генераторы, мололи муку, все делали. Женщины. И вывозили хлеб, по городу, продавали. Но было очень трудно», — вспоминает старший мастер участка Галина Колосова.

Галина Колосова работает 40 лет на заводе. У нее и сын здесь работает уже 20 лет, наладчиком. Воевал на передовой, сейчас работает. Получается, что многие работники хлебозавода защищает население республики, и кормят.

«Люди хлеб целовали. Передавали друг другу. Кто с кем поделится. И когда была демонстрация, уже освободились от нациков, а 1 мая следующего года была демонстрация. Мы шли, а нам кричали: „Спасибо за хлеб“. Скандировали. Ну, это было приятно», — заявила директор хлебокомбитана Зинаида Наден.

Спустя восемь лет — новый виток войны, Луганск снова под обстрелами.

«Осколки у нас летели по мешкам, застревало в мешках. По дверям било. И с той стороны и с этой было. Прятаться мы бегали, когда начинали бомбить, вон туда, между двух стен. Чтобы не в бомбоубежище бежать, а здесь на складе», — рассказала начальник цеха Елена Проскурина.

Но снова выстояли. И в который раз предотвратили гуманитарную катастрофу. Завод и сейчас постоянно помогает хлебом людям на освобожденных территориях.

«Завод выпускает около 75 тонн хлеба в сутки. Это очень много — около 120 тысяч буханок и батонов. Причем немалая часть продукции идет не на продажу, а как гуманитарная помощь нуждающемуся населению республики. В основном, в больницы, детские дома и интернаты», — сообщил корреспондент Зименкин.

А еще сотрудники завода, впрочем, как и все луганчане, хоть и привыкли к фронтовым условиям, стремятся улучшать свою жизнь. Комбинат начинает реконструкцию многоквартирного дома для работников. Так что через год пятьдесят семей ждет новоселье.