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Немцы также требуют отмены антироссийских санкций.

По Германии прокатилась волна митингов против политики немецких властей. Сотни людей вышли на демонстрации в Дуйсбурге, Лецпциге, НойбраАнденбурге и других городах.

Участники шествий требовали отменить антироссийские санкции, которые, по их мнению, вредят только Европе. Скандируя лозунги «за мир», многие несли в руках российские флаги.

Демонстранты также потребовали от немецкого правительства перестать накачивать Киев оружием и призвали к урегулированию военного конфликта на Украине путем переговоров.