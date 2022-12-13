Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»

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Несмотря на недуг, артист выходит на сцену и записывает новые песни. Хит «Не вставай на колени» с Игорем Романовым, IVAN и Стасом Пьехой заставил зрителей кричать.

Долгими аплодисментами и криками «Браво!» провожали певца Николая Носкова зрители со сцены во время рождественского концерта «„Земляне“ и друзья», организованного «Русским Радио». Вместе с Игорем Романовым, Александром Ивановым (IVAN) и Станиславом Пьехой он исполнил новую композицию «Не вставай на колени». После инсульта Носков выступает сидя. Но ограничение в движении не мешает ему продолжать активную творческую деятельность.

Известно, что после ишемического спинального инсульта, который настиг музыканта в 2017 году, прогнозы врачей звучали абсолютно безрадостно. Родным Носкова не гарантировали даже, что они смогут когда-нибудь услышать речь певца, не говоря уже о пении. Но упорная реабилитация, вера в лучшее и поддержка семьи сотворили чудо. Сегодня исполнитель снова дает концерты и гастролирует. О его состоянии 5-tv.ru рассказал IVAN.

«Ощущает он себя прекрасно. В хорошем настроении. Более того, мы поедем давать концерты в Ростове и Краснодаре. Он работает на публику замечательно, поет так же… На концертах периодически поет стоя, не может усидеть на месте, встает», — поделился он.

Стас Пьеха назвал общую с Носковым песню гимном сильных мужчин. Он о верности себе, принципам, благородной гордости человека. Многие в нынешней ситуации видят в композиции и патриотический контекст. Подобно герою хита «Не вставай на колени» Николай Носков продолжает борьбу за активную жизнь, его восстановление продолжается по сей день.

«Реабилитация — дело такое. В обозримом будущем ожидаются какие-то его новые песни. В его новыми демками мы работаем постоянно, которые дай бог скоро появятся для всех», — заключил IVAN.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет после перенесенного инсульта телеведущий Дмитрий Дибров. Как известно, он вернулся к обычной жизни, растит детей с молодой супругой, ищет новый стиль и выглядит, как всегда, с иголочки. Но оказывается, без неприятных последствий все же не обошлось.