Французская школа и большой теннис: что известно о детях Никиты Джигурды

Джигурда хочет перевезти своих детей от Анисиной из Франции в Россию

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитый актер рассказал о планах, связанных с переездом своих маленьких наследников.

Дети актера Никиты Джигурды, 12-летняя Эва-Влада Анисина-Джигурда и 13-летний Мик-Анжель-Крист Джигурда, не живут с ним в России. Об этом знаменитость рассказал в интервью корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии, посвященном 10-летию «Книги рекордов России».

«Они занимаются большим теннисом, учатся во французской школе. Здесь сейчас с этим очень сложно, на это нужно тратить много времени», — признался Джигурда.

Эва-Влада и Мик-Анжель-Крист родились от фигуристки Марины Анисиной. Мать вместе с детьми проживает во Франции. Однако этот факт Никита Джигурда намерен исправить.

«Я задался целью перевести их в итоге сюда», — сказал актер.

Джигурда добавил, что намерен на новогодние праздники увидеться с дочерью. Он планирует посетить с ней «различные тусовки».

Вообще у Никиты Джигурды есть еще два сына, которых ему родила поэт и фотограф Яна Павелковская. Мальчикам пара дала необычные имена — Артемий-Добровлад (20 лет) и Илья-Максимилиан (14 лет). Как сообщал KP.RU, актер забыл их: он долгие годы не платил алименты, не виделся и даже не звонил детям от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, планирует ли Джигурда стать отцом в пятый раз.