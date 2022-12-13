Рожденный на Украине «Гоблин» Пучков предрек ей крах: «Общество умело свели с ума»

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Блогер уверен, что называть русских и украинцев одним народом в современных реалиях уже нельзя.

Популярный блогер, переводчик и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков считает, что у Украины нет будущего. И хотя сам он родился в этой стране, в Кировограде (Ныне Кропивницкий. — Прим. ред.), защищать ее не намерен. По мнению писателя, американские власти «переформатировали» сознание жителей Незалежной и теперь украинцев и русских уже нельзя назвать одним народом. Потому что даже этнические русские, живущие на территории соседнего государства, желают победы Киева над Москвой.

«Я оттуда родом, в общем-то, неплохо знаю, что там такое, и что там за люди живут. За 30 лет общество искусно свели с ума, очень ловко, очень умело свели с ума. Были выбраны все замечательные приемы психологические. Ну это же как это, как топор — можно избу срубить, а можно башку отрубать, как используешь… Всю страну под названием Украина тоже свели с ума», — заявил Пучков в интервью aif.ru.

По мнению публициста, если ситуация будет развиваться в пользу Незалежной, за нынешней нетерпимостью последует фильтрация, в ходе которых патриотов РФ просто сотрут с лица Земли, а сомневающихся поместят в концлагеря. Нацизм, карательные акции, тотальная ненависть.

Как отметил Пучков, США методично убеждают мир, что все беды от коммунизма, исходившего в свое время из России. Вашингтон учит другие страны ненавидеть «русских коммуняк», и конфликт уже «переведен в этническую плоскость искусственным путем». В качестве подтверждения своей теории блогер вспомнил запрет на русский язык на территории Украины. Пока за слово еще не карают, но и до того недолго.

«Образование уже пресечено на русском языке, законы о том, чтобы ты сначала в госучреждениях говорил на украинском, а потом и на улицах разговаривать не будешь. С ними разговариваешь как с идиотами. „Никто не знал, что такое начнется“. Как это никто не знал? Тебе в 2004 году, а в 2014-м особенно громко говорили: все это закончится гражданской войной внутри и войной с нами», — заметил Пучков.

Блогер полагает, Украины как страны рано или поздно просто не станет. Киевская власть начнет воевать с верхами в регионах, а политики «передерутся, как пауки в банке». И никакой образ «президента мира» не поможет Владимиру Зеленскому стать достойным лидером. Писатель также добавил, что не стоит сравнивать его с Рональдом Рейганом, который актерство сменил на политику. За плечами американца была большая политическая карьера. Зеленский же не имеет опыта управления, так как даже главой района быть не пробовал.

«Козла впереди пустили, как на мясокомбинате, козел впереди идет, а бараны боятся. Вот видят, что передний пошел, они даже не понимают, что он козел, и они за ним тихо-тихо на мясокомбинат заходят. А там их убивают», — пояснил блогер.

В заключении Дмитрий Пучков постановил, что свободой как понятием необходимо управлять. Иначе постепенно к власти могут прийти люди, способные лишь сокрушать и подминать под себя. Этим, считает публицист, сейчас занимаются США, раскидывая сети во всех уголках земного шара. Именно от американцев, уверен он, исходит главная угроза миру.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Пучков прокомментировал бегство российских знаменитостей за границу.