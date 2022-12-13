Композитор сериала «Твин Пикс» и фильма «Сталинград» скончался в 85 лет
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитый пианист написал музыку для многих работ режиссера Дэвида Линча.
Композитор Анджело Бадаламенти скончался на 86-м году жизни. Причина кончины пока неизвестна. Об этом сообщается на фанатском сайте сериала «Твин Пикс», саундтрек к которому написал пианист.
Смерть знаменитости подтвердили его родные. Не остался в стороне и режиссер проекта, голливудский мэтр Дэвид Линч. Он емко и трогательно написал:
«Сегодня… без музыки».
Линч и Бадаламенти сотрудничали долгие годы. Композитор даже сыграл эпизодические роли в нескольких фильмах режиссера. Например, он сыграл в «Синем бархате»: появился в роли джазового лаунж-пианиста. К этому же фильму он написал всю музыку.
За заглавную композицию легендарного сериала «Твин Пикс» музыкант удостоился премии «Оскар» в 1990 году. Примечательно, что Анджело Бадаламенти написал и саундтрек к «Сталинграду» режиссера Федора Бондарчука.
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