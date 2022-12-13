Владимир Яглыч скрывает от публики дочь и жену-актрису: «Все очень прозаически»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

О разводе актера со Светланой Ходченковой и романе с фигуристкой Оксане Домниной писала и говорила вся пресса. Но теперь имя звезды реже появляется в светских хрониках.

Актер Владимир Яглыч предпочитает тихое семейное счастье, хотя прежде о его романах и расставаниях писали без преувеличения все СМИ. Сегодня артист старается «звучать» в прессе благодаря своим профессиональным достижениям, а не за счет любовных похождений, пишет KP.RU. Он активно работает и наслаждается покоем в объятиях жены актрисы и маленькой дочери.

Яглыч прославился после выхода на экраны фильма «Мы из будущего». Еще несколько больших картин и пара звездных романов — и статус звезды в кармане. В течение пяти лет актер был женат на коллеге Светлане Ходченковой. Отношения завязались, как это часто бывает, на съемочной площадке. Сначала они встретились в кадре ленты «Тихий московский дворик», Яглыч сыграл мужа будущей супруги. Затем был фильм «Карусель», после которого приятельство переросло в любовь.

Владимир Яглыч и Светлана Ходченкова. Фото: Шеметов Максим / ТАСС

Ходили слухи, что идиллию в паре разрушала ревность мужчины. В одном из интервью актер признавался, что накануне развода они с женой были готовы «поубивать друг друга». Решение о расставании влюбленные обсудили и приняли обоюдно. Официально развод был оформлен в 2011 году.

Спустя два года Владимир Яглыч уже с восхищением говорил о новой даме сердца — фигуристке Оксане Домниной. Спортсменка стала его партнером по шоу «Ледниковый период». В череде тренировок и состязаний они прониклись романтическими чувствами. Как отмечал артист, рядом с Домниной он чувствовал себя здорово — будто знал ее всю жизнь.

Владимир Яглыч и Оксана Домнина. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По словам пораженного стрелой Амура мужчины, каждую свободную минуту он проводил с избранницей, нуждался в ней днем и ночью, и это было взаимно. Но после года отношений красивая пара распалась. В 2015 году публика узнала о новой истории любви двух актеров. Владимир Яглыч встретил Антонину Паперную. В 2017-м они стали родителями девочки, которую назвали Евой.

«Мы оба актеры, на съемках фильма и познакомились. Не было никакого восхода солнца… Все очень прозаически», — рассказывал актер.

Владимир Яглыч и Оксана Домнина. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Примечательно, что дочь Яглыч скрывал от прессы и широкой публики почти два года! Он называл малышку главным успехом всей жизни, но не спешил делить семейное счастье со всем миром. В 2020-м возлюбленная подарила артисту сына Даниила. Однако о свадьбе не было известно ничего. В одном из интервью Алла Довлатова спросила в лоб, почему Яглыч не женится на матери своих детей. На то был ответ: возможно, брак уже давно заключен, но стоит ли трубить об этом во всеуслышание?

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