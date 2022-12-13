Главную елку страны доставят в сопровождении кремлевского кортежа в Москву

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«Зеленую красавицу» тщательно отбирали на конкурсе.

В Подмосковье сегодня срубили главную новогоднюю елку страны. Выбирали дерево несколько месяцев, а победительницей хвойного конкурса красоты в итоге стала 95-тилетняя елка высотой 27 метров, найденная под Волоколамском.

Ствол перед спиливанием надежно фиксируют и берегут от падения, чтобы не повредить ветки. В Москву ель доставят в среду в сопровождении кремлевского кортежа.