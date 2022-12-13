Пороховая бочка на Балканах: грозит ли военный конфликт Косово и Сербии

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Обстановка накаляется накануне выборов в четырех северных городах Косово, где проживают преимущественно сербы.

Медленно тлеющий конфликт может с новой силой полыхнуть почти в самом центре Европы. Резко обострилась ситуация в Косове.

Местные сербы, живущие там уже много лет и считающие эту землю своей, возводят баррикады на дорогах, чтобы помешать продвижению косовского спецназа. В Белграде может и хотели бы силой решить этот конфликт, но боятся связываться с НАТО. В эти минуты у главной собора страны — Святого Саввы — проходят митинги. С каждым часом людей все больше. О пороховой бочке на Балканах рассказал Дмитрий Вахницкий.

Городок Митровица замер в обманчивой тишине. На улицах баррикады, люди греются у костров, вдоль дорог — палатки. В конце прошлой недели сюда вошел косовский спецназ, который не имеет права здесь появляться без прямого разрешения Белграда. Местные жители перекрыли улицы.

«Каждую ночь на нас нападают, арестовывают, бьют. Вот этого отца и сына они бросили в канал и вчера избили», — рассказал местный житель.

«Мы находимся в очень сложной ситуации, мы ничего не знаем, ни куда мы пойдем, ни что будем делать. Наши школы не работают», — сообщила жительница.

Приштина требует убрать баррикады и прекратить акции протеста, а также пытается привлечь для разгона сербов размещенные в регионе подразделения НАТО. В противном случае — грозится самостоятельно провести силовую операцию.

В воскресенье вечером президент Сербии провел экстренное заседание Совета безопасности и призвал к сохранению мира.

«Сегодня для меня самый тяжелый день с тех пор, как я стал президентом Сербии. Мы приперты к стенке. И у нас есть один вопрос к нашим американским партнерам. Скажите, какое соглашение соблюдает Приштина, и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию Совбеза?» — задался вопросом президент Сербии Александр Вучич.

Поводом стал арест бывшего сербского полицейского, косовские силовики его схватили и обвинили его в терроризме. На самом деле, корень проблемы, которая приводит к обострениям в последние месяцы, — попытка Косово продавить признание автомобильных номеров, а в итоге добиться признания самого Косово.

В знак протеста в отставку подали мэры городов, населенных сербами, сотрудники прокуратуры, полицейские и судьи. Но страны ЕС, а также США, как посредник в переговорном процессе, не обращают на это никакого внимания. И оказывают ощутимую поддержку косовскому премьеру Альбину Курти.

Ситуация осложняется и тем, что обстановка накаляется накануне выборов в четырех северных городах Косово, где проживают преимущественно сербы.

«Курти отправил своих полицейских на Север и попробовал занять выборные комиссии. Если эти выборы будут, это значит, что 20-50 албанцев в одном сербском городе могут определить новую местную власть», — считает депутат Национальной Ассамблеи Сербии Милош Банджур.

В Кремле выступают за абсолютное соблюдение всех прав косовских сербов, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока Белград не обращался за помощью к Москве.

«Нет, таких обращений не было. В любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами. И мы болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность как можно быстрее спала, и чтобы все права сербов были обеспечены», — заявил Песков.

Инциденты на национальной почве происходят между косовскими албанцами и сербами регулярно. Но 2022 год стал рекордным по числу подобных случаев. В Белграде не раз заявляли, что не могут вечно терпеть притеснений сербов. Косово, с тех пор, как в 2008-м провозгласило свою независимость, не выполнило ни одного взятого на себя обязательства. Но косовские власти при каждом обострении винят сербов. Очевидно чувствуя поддержку старших партнеров из стран ЕС и США.

Тем более, что как раз сегодня американский спецпосланник на Западных Балканах прилетел именно в Приштину. И уже вечером намерен встретиться с руководством Косово.