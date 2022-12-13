Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

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К чему пришли лидеры двух государств?

Ситуация в Нагорном Карабахе стала главной в телефонных переговорах Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе и планы по восстановлению экономических и логистических связей в Закавказье.

Чуть ранее президент России обсудил эти вопросы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тема: восстановление экономических и логистических связей на Южном Кавказе. А также практическая реализация тех договоренностей, которые ранее достигли лидеры России, Азербайджана и Армении.