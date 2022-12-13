Путин поручил кабмину добиться роста зарплат бюджетников в начале 2023 года

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Поручение было дано правительству РФ совместно с российскими регионами.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству в начале 2023 года добиться роста заработной платы работников бюджетного сектора такими же темпами, как в среднем по экономике. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на документ, составленный по итогам совещания главы государства с кабмином. Поручение Путина также опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников», — говорится в документе.

Президент призвал обратить особое внимание на субъекты РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности и значительным фактическим сокращением доходов бюджета в текущем. Он также потребовал организовать «безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики».

Согласно поручению Путина, список таких субъектов страны должен быть составлен к 15 декабря этого года. Доклад о принятых мерах члены правительства и представители регионов должны подготовить к 30 марта 2023-го. Далее президент обязал чиновников отчитываться раз в квартал.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал указ Путина с ответом на потолок цен на российскую нефть.