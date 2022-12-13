Опубликовано видео, как мальчик с флагом РФ встречает машины в Троицком в ЛНР

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Маленький Андрей уже стал местной знаменитостью.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых запечатлен юный житель поселка Троицкое в Луганской народной республике по имени Андрей. Мальчик с российским флагом и в шлеме танкиста встречает всех проезжающих по дороге через поселок и желает им удачи.

Андрей уже стал местной знаменитостью, многие водители останавливаются и здороваются с ним, благодарят за его пожелания и спрашивают, что привезти ему в подарок. Мальчик в ответ скромно говорит, что ему ничего не нужно.

Ранее на всю Россию прославился восьмилетний Алеша Павличенко из села Веселая Лопань Белгородской области, который приветствовал у дороги колонны российских бойцов, направляющихся в зону спецоперации, и по-военному отдавал им честь.

Позднее Алешу торжественно приняли в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», а кондитеры из Старого Оскола, узнав его историю, выпустили в его честь шоколад «Алешка». Несколько плиток лакомства белгородский губернатор Вячеслав Гладков преподнес в подарок российскому президенту Владимиру Путину.

Кроме того, как сообщал 5-tv.ru шоколад «Алешка» в честь Алеши Павличенко был представлен на стенде Белгородской области на Петербургском международном экономическом форуме.