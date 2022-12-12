Кадыров сообщил о планомерном наступлении российских войск в зоне спецоперации

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Армия России находится сейчас в более выигрышной позиции, о чем свидетельствуют поражения и огромные потери ВСУ, подчеркнул глава Чечни.

Российские войска планомерно отодвигают линию фронта в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Прогнозы весьма и весьма благоприятные. Наши войска планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага, попутно выполняя одну из главных задач всей СВО — денацификацию Украины. Впрочем, другого мы от наших парней и не ждали», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров опубликовал видео, на котором командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорит, что Вооруженные силы России (ВС РФ) наступают по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

По словам военного, на всех участках фронта российские войска ежедневно продвигаются вперед. Также Алаудинов отметил, что бойцы обеспечены всем необходимым, начиная от техники и боеприпасов и заканчивая теплой одеждой и продуктами питания.

«Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, о чем свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери», — подытожил Кадыров.

В свою очередь в Минобороны сообщили, что ВС РФ в ходе специальной военной операции продолжают наступать на купянском и краснолиманском направлениях, занимая более выгодные рубежи и позиции. Только за минувшие сутки там было уничтожено около 70 украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские артиллеристы смели огнем атакующих боевиков ВСУ у села Нескучное.