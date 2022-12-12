Назло России? Зачем Марокко отправит на Украину запчасти для танков Т-72

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Африканское королевство не выдержало давления Запада и нарушило нейтралитет в российско-украинском конфликте.

Марокко под нажимом США отказалось соблюдать нейтралитет в российско-украинском конфликте и объявило об отправке Киеву запчастей для танков Т-72. Причина, скорее всего, в сотрудничестве России с Алжиром — традиционным противником Марокко в Африке, пишет EADaily.

Издание сообщает, что 6 декабря в западной прессе появились сообщения о том, что по рекомендации США Марокко отправит на Украину запчасти для танков Т-72. При этом отмечалось, что у королевства на вооружении имеется несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, купленных у Белоруссии в период с 1999 по 2001 год.

Известно, что прежде африканская страна придерживалась нейтралитета в вопросе конфликта России и Украины. В частности, в марте и апреле Марокко не участвовало в голосовании Генассамблеи ООН по антироссийским резолюциям. МИД страны лишь заявлял об уважении территориальной целостности и суверенитета, избегая слов и действий, которые могли быть негативно восприняты в России.

Тем самым Марокко навлекло на себя гнев Украины и ее покровителей. Глава Незалежной Владимир Зеленский в конце марта даже отозвал украинского посла из Рабата. Видимо, внешнее давление в итоге сделало свое дело, раз Марокко все же согласилось на военные поставки Украине, отмечает издание.

В публикации говорится, что на решение королевства могло повлиять сотрудничество России с Алжиром, с которым Марокко находится во враждебных отношениях из-за Западной Сахары и других разногласий.

Кроме того, африканское государство стремительно развивает сотрудничество с Израилем и враждует с Ираном, который, как утверждают на Западе, поставляет беспилотники России.

Наконец, отказ поддержать Украину грозил экономическими последствиями Марокко, так как с 2006 года между королевством и США действует соглашение о свободной торговле. При таких условиях позиция африканского государства была фактически предопределена, делают вывод аналитики издания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Северная Македония передала Украине танки Т-72, подаренные Россией в 2000 году во время конфликта республики с албанскими сепаратистами.