В столице ценителям вкуса представили лучшие вина России

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Суровая система отбора качественного продукта помогла создать настоящий путеводитель по винной карте страны.

Новость для тех, кто уже начал готовиться ко встрече Нового года, закупает подарки и продукты к праздничному столу. То, что точно не испортится, это напитки. К их выбору стоит отнестись особенно тщательно. И вот как раз сегодня эксперты назвали лучшие российские вина. Виктор Синеок изучил самые топовые образцы.

Это лучший способ определить лучших. Количество прибыли и проданных бутылок не всегда говорит о качестве. А вот винный гид — важнейшее событие в мире российского вина. Здесь собрались профессионалы из разных частей страны. И даже специально подбирали платья под цвет любимого вина.

Здесь только лучшие из лучших. В «Российские вина-2023» вошли только 610 представителей. И что самое главное — здесь же можно было познакомится с ними поближе. Зал для дегустаций открыли ровно в 12.12. и он тут же оказался переполнен.

«Здесь только профессионалы. Те, кто непосредственно связан с процессом. Сомелье, дистрибьютеры, те, кто занимается винным туризмом, винные блогеры. Ну и, конечно, журналисты тоже. Все для того, чтобы увидеть вина, что попали в винный гид. Ну и, конечно, по возможности, продегустировать», — подчеркнул корреспондент.

«По возможности» — потому что все попробовать здесь нельзя физически. Знающие люди сразу направлялись к самым интересным представителям. Как, например, марочные вина от Массанды. Из автохтонных крымских сортов винограда.

«Портвейн «Белый сурож» из автохтонного сорта «Кокур белый». Этот портвейн, это особенный портвейн с очень интересными нотками медовыми. И вы здесь можете найти такие вяленые оттенки айвы, прекрасные нотки белой черешни», — отмечает начальник управления туризма АО «ПАО «Массандра» Елена Мирошник.

Крымские вина — это вообще отдельный мир. Здесь делают вина только из винограда, что растет на полуострове. И особенно внимательно относятся к традициям. Знаменитое шампанское «нового света» до сих пор производят по классической технологии двойного брожения. Бутылки зреют в тоннелях знаменитого князя Голицина.

«Классика сама по себе — это очень сложный и искусный процесс. И он требует особого внимания. Особого контроля и точности. Чтобы на выходе получить такое искристое игристое вино», — заметила замгендиректора по производству АО «ЗШВ «Новый Свет» Татьяна Бармакова.

Классика — это важная составляющая вкуса. Например, некоторые напитки Завода Инкерман полностью раскрываются только если их наливают не сразу из бутылки, а используют декантер. Хорошее вино получается только у внимательных к деталям.

«Начинается все от правильного красивого отношения рабочих рук виноградарей, которые возделывают виноградную лозу, ждут пока она созреет, потом передают уже в руки виноделов», — рассказала главный винодел ООО «Качинский+» Лариса Волошко.

Российское виноделие за последние годы сделало стремительный рывок. Что выглядит невероятным для такой сложной отрасли. Вкус вина оттачивается годами, терруары обычно требуют особого к себе отношения. Но тут сыграла свою роль и господдержка, и энтузиазм. Закон о виноградарстве и виноделии расставил приоритеты. Теперь только сделанное из винограда, выросшего на территории страны, вино считается российским. Количество действительно нашего вина на полках выросло в разы. В Минпромторге подтверждают.

«Ключевое — это ассортимент. Понимаете. Если ассортимент у нас несколько лет назад, в 2018 году был порядка 800 SKU. То есть, уникальных наименований, которые в рознице продаются. Сейчас их более 5000», — отметил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

В российском виноделии настала новая эпоха. Сложная, потому что надо соответствовать, но невероятно интересная. Так, например, виноделы «Усадьбы Дивноморское» воссоздали неповторимый терруар Геленджика. А молодая винодельня «Криница» наравне с традиционными, привносит новые для региона сорта.

«В целом виноделие органического типа, а также винодельно позволяет производить вино гравитационным способом, то есть она построена с уровнями под землю, ну наверно, вот в такой части основной концепт хозяйства», — рассказал директор по маркетингу и продажам винодельни Криница Антон Алимов.

Свои впечатления посетители этой презентации записывают в блокноты, а кто-то делает пометки прямо в новом гиде. На ближайший год эта книга станет путеводителем по винной карте страны. К следующему появится новый. Критерии отбора, вероятно, опять станут суровее.