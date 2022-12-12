Военные на спецоперации столкнулись с подделками

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Оказалось, что некоторые шлемы и бронежилеты не защищают ни от пули, ни от ножа.

С неожиданной проблемой столкнулись сейчас на передовой. Часть экипировки для военных оказалась фальшивой. Бронежилеты легко прошиваются пулями, шлемы пробиваются даже ножом. И повезло, что выяснилось это не в ходе боя, иначе стоило бы многих жизней. Чем — на злобу дня — торгуют мошенники, увидел Дмитрий Зименкин.

Сначала «Аллигатор», а за ним «Ночной охотник», с рокотом устремляются на боевое сафари в сторону украинских позиций. Следом, закованный в динамическую защиту, пытается поспевать танк Т-64. Пехота, тем временем, полагаясь на суворовское «тяжело в учении, легко в бою», оттачивает стрелковые навыки на полигоне.

Весь 3 батальон 208-го полка собран из простых учителей, студентов, шахтеров, волею судеб ставших профессиональными воинами. Среди них Иван — луганский предприниматель. Мог бы, как говорится, «откосить» от мобилизации. Но не из той он породы людей.

«Откупиться я мог, свободно. Но не сделал этого. У меня сыну 21 год, он с 18 лет на контракте. Как бы я ему в глаза мог смотреть», — говорит боец.

По дороге разговорились с Иваном о подделках на фронте. Мошенники в эти дни продают экипировку, которая ни от чего не защитит. Вот, например, найденный на позициях фальшивый бронежилет.

Должен выдерживать осколки и автоматную очередь, но на деле прошивается пулей от табельного полицейского пистолета.

«Ну, вот смотри. Керамика должна быть. Подделка. Кевлар и керамика. Все насквозь, все дырки из ПМа», — объясняет военный.

А это уже подделка под шлем одного сибирского завода. Купили по объявлению с рук. Очередная фальшивая вещь.

Внутри вместо бронепластин, выдерживающих любые пистолетные выстрелы — тонкие оцинкованные листы.

Да, стреляли не с пяти метров, как положено, а с трех, но сути это не меняет. Насквозь эта сталь пробивается и ножом. К счастью, эти сюрпризы выявлены не в бою, а в учении — опять же отсылка к суворовскому принципу. Но пора бы и отдохнуть. В расположении уже пахнет ужином. Чуют это не только бойцы, но и взвод щенят, тоже расквартированных здесь, при батальоне.

Выясняется, что Иван не только бизнесмен, но и повар с профильным образованием. Потому меню в батальоне разнообразное.

«Мясо. Все скучают по мясу обычно. Отбивные, котлеты делаем. Опять же из окопов приедут, они там сидят на тушенке, тоже хочется. Супы делаем разные, солянку, и рассольник, и борщ», —делится боец.

На сегодня уже готов фасолевый суп. Картошка с маслом и отбивные — в процессе. Этого как раз хватит, чтобы накормить дюжину голодных воинов. Ведь, как известно, хороший боец — это сытый боец.