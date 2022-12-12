ВС РФ ударили «Солнцепеком» по позициям украинских националистов

Опубликовано видео работы ТОС «Солнцепек» по позициям ВСУ на артемовском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Эффект работы российской техники прекрасно виден с беспилотника.

На Артемовском направлении продолжаются тяжелые бои. Продвижение российских военных прикрывается работой огнеметных систем «Солнцепек». Результаты эффективных ударов по укрепрайону ВСУ на подступах к Артемовску видны с коптеров.

Напомню, город является важным транспортным узлом, снабжающим группировку украинской армии в Донбассе. Отбросив противника оттуда, можно обезопасить Донецк и его окрестности от массированных ударов.творческая форма военной деятельности.