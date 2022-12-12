Зорькин подарил Путину сборник постановлений Конституционного суда

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Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Встреча главы РФ и председателя Конституционного суда страны проводятся ежегодно в День Конституции.

День Конституции отмечают в России. По традиции 12 декабря Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда. Эта высшая судебная инстанция отвечает за исполнение основного закона нашей страны. Валерий Зорькин рассказал президенту об итогах работы за этот год. В конституционный суд поступило 11 с половиной тысяч обращений. Этот показатель держится на уровне прошлых лет.

«А больше всего обращений по каким случаям. по каким делам?» — спросил президент.

«Много социалки и много связанного с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные и административные. Что удивительно, законодательство по банкротству», — председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

Валерий Зорькин вручил президенту книгу. Это сборник наиболее значимых постановлений. Глава государства попросил передать слова благодарности всем судьям за плодотворную работу.

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