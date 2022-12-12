Захарова расплакалась, читая вслух стихи Высоцкого о войне

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Мария Захарова отметила, что в своей работе несет ответственность и перед живыми, и перед погибшими.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла сдержать слез, читая вслух стихотворение Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю».

В беседе с Вячеславом Манучаровым в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube государственный деятель поделилась, что за ее спиной всегда стоят и живые, и мертвые, поэтому так важно работать на благо мира, искренне и честно.

Читая стихотворение, Мария Захарова начала плакать и показала, как она переживает за людей, как искренне ценит важность своего положения.

«Он писал про тех, кому сносят памятники в Прибалтике, и на что, как сказала латвийская певица Лайма Вайкуле, „у них есть право“. Я прихожу на работу, и у меня стоят за спиной и живые, и мертвые. И они спрашивают: там, где вы принимаете решения, работаете, реализуете — вы каждый день делаете все так, как надо, искренне, честно, до конца, от себя? Вы Землю толкаете? Или вы сели, расслабились и считаете, что все ничего», — поделилась переживаниями Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова назвала скандальное интервью экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявкой на международный трибунал.