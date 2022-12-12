Балканы снова в огне? Политолог оценил положение Сербии и последствия для РФ

Фото, видео: VALDRIN XHEMAJ / ТААС; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово грозит перерасти в вооруженное столкновение.

Президент Сербии Александр Вучич неспроста предрек себе «самую тяжелую ночь» за все время управления страной. Ему предстоит сделать поистине исторический выбор: признать независимость Косово и привести Сербию в ЕС, где она будет страной «на побегушках», как ее соседи вроде Албании или Словении, либо направить в Косово и Митохию силовиков и военным путем отстоять права сербов. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

По словам эксперта, нынешнее обострение конфликта на Балканах объясняется отказом правительства Сербии признать независимость Косово и присоединиться к антироссийским санкциям.

«Вучичу объясняли: ты свою страну ведешь в ЕС, но для этого ты должен выполнить два условия — признать независимость Косово и включиться в антироссийские санкции. Он не сделал ни того, ни другого. Поэтому сейчас пошли на обострение. Ситуация подходящая, как им кажется. Единственный, кто поддерживает Сербию, — это Россия. Но стратеги западные полагают, что она сейчас занята спецоперацией на Украине, поэтому не сможет оказать ту помощь, на которую рассчитывает Сербия», — пояснил Светов.

Политолог считает, что Вучич вряд ли отважится на силовой метод решения конфликта. По мнению Светова, сербский президент сейчас находится в ситуации, похожей на ту, в которой оказался глава Армении Никол Пашинян. Тот проиграл войну в Нагорном Карабахе, и сейчас, по некоторым данным, готов отказаться от региона ради заключения мирного договора с Азербайджаном и Турцией, чтобы потом вплотную заняться вопросом вступления в ЕС. Схожим путем сейчас идет и Вучич, полагает Светов. Он также уверен, что Запад не намерен отступать от своих планов по Сербии и добьется их реализации.

«Все время забывают о важном обстоятельстве. За годы независимости Косово США построили там гигантскую военную базу — вторую в Европе после Раммштайна в Германии. Для чего они это сделали? Чтобы потом от независимости Косово отказаться? Конечно, нет. Им эта база нужна, они ее активно используют в своих целях. И они будут поддерживать Косово всеми возможными методами», — подчеркнул Светов.

Он добавил, что конфликт на Балканах опосредованно отразится и на России. На Западе уже осознали, что победы Киева в украинском кризисе не будет, поэтому спешат разделаться с Сербией, пока Россия не развязала себе руки, завершив спецоперацию в свою пользу. После этого у нее появится больше возможностей, сил и авторитета для решения вопроса на Балканах, подытожил Светов.

Накануне сотни спецназовцев МВД Косово на бронированных машинах вторглись на северные территории самопровозглашенной республики, населенные преимущественно сербами. Они заняли объект на плотине «Газиводе» (источник воды для местной ГЭС), сняли сербские флаги и выгнали охранника. Также они блокировали главную дорогу, соединяющую город Митровица с остальными землями района.

В свою очередь правительство Сербии по итогам заседания Совбеза страны не исключило вероятности отправки на север Косово своего спецназа и армейских подразделений. Президент Сербии сообщил, что направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении сербской армии в Косово и Метохии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия перебросила войска и бронетехнику к границе с Косово: Нишский корпус вместе с 63-й десантной бригадой находятся всего в семи километрах от линии разграничения.