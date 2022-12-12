Без Москвы никак? В США призвали к возвращению России на Олимпийские игры

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Российские спортсмены должны соревноваться наравне с иностранными коллегами, несмотря на политическую ситуацию.

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявила глава комитета Сюзанна Лайонс. По ее словам, без российских спортсменов спортивные соревнования уже не те.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения <…> но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — приводит ее слова The Wall Street Journal.

Она отметила, что несмотря на призыв к возвращению России в Олимпийские игры, USOPC все равно продолжит поддерживать украинскую сторону. Однако это не должно отражаться на спортсменах, которые всю жизнь готовились к участию в международном соревновании.

К слову, несколько дней назад британская газета The Telegraph заявила, что теннисистов из России могут допустить до выступления на Уимблдоне в следующем году. Организаторы соревнования приняли такое решение после того, как получили штраф от Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение звезды «Улиц разбитых фонарей» Сергея Селина, почему спорт должен быть вне политики.