ВСУ несут значительные потери на купянском и краснолиманском направлениях

МО РФ: до 70 боевиков ВСУ уничтожены на купянском и краснолиманском направлениях

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; Минобороны РФ

Российские войска продолжают ранее начатое наступление в ходе специальной военной операции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на купянском и краснолиманском направлениях: только за сутки там было уничтожено около 70 их боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском и краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей», — заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России (ВС РФ) в рамках специальной военной операции продолжают наступать на краснолиманском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции.

В ходе боев у населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики (ЛНР) противник пытался контратаковать позиции россиян тремя штурмовыми группами, однако встречным огнем был отброшен на исходные рубежи. Потери украинских войск при этом составили 65 человек убитыми.

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