Путин напомнил Алиеву о договоренностях между Россией, Азербайджаном и Арменией

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Совсем недавно российский лидер принимал премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Среди тем обсуждения — восстановление экономических и логистических связей на Южном Кавказе. А также практическая реализация тех договоренностей, которые ранее достигли лидеры России, Азербайджана и Армении.