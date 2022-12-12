«Дальше будет хуже»: Захарова отреагировала на оговорку Борреля об Украине

Захарова после слов Борреля о санкциях за поддержку Украины сказала, что дальше будет хуже

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В последнее время скандальными высказываниями Жозепа Борреля недовольны многие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавний инцидент с участием Жозепа Бореля. Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) перепутал Украину с Россией.

Днем ранее перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза Жозеп Боррель оговорился и перепутал Россию с Украиной. Он анонсировал введение санкций против Ирана в ответ на его «поддержку Украины».

Европейские политики и ранее совершали подобные «оговорки по Фрейду», однако вовремя приходили в себя и поправлялись. Но Боррель своей ошибки совершенно не заметил и продолжил говорить.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — лаконично отметила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В последнее время выступлениями Борреля недовольны многие. Так, на заседании комитета Европарламента он раскритиковал поддержку африканцами России и специальной военной операции. Глава дипломатии позволил себе заявить, что африканцы не знают, где находится Донбасс и кто такой Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции допустил «интересную» оговорку и заявил, что никто не должен защищать Украину.