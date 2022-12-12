«Боль целого поколения»: как фильм Балабанова «Брат» продолжает традиции Достоевского

Фото, видео: Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.; 5-tv.ru

В честь 25-летия со дня премьеры картину вновь запустили в прокат в российских кинотеатрах. Спустя столько лет фильм по-прежнему близок зрителю.

Народный артист РФ Андрей Житинкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, почему спустя 25 лет после премьеры фильм Алексея Балабанова «Брат» остается близким российскому зрителю.

«Это абсолютно мотив Достоевского. Он (режиссер фильма Алексей Балабанов — Прим. ред.) все понимал про эту страну, он выразил боль целого поколения. И когда проходит время, его фильмы совершенно не стареют. Более того, мы теперь уже смотрим их как на наше прошлое историческое», — сказал артист на открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний».

История о молодом парне, ветеране Первой чеченской войны Даниле Багрове, который пытается найти свое место в жизни после завершения службы в армии, стала культовой.

Сейчас для молодого поколения фильм «Брат» — это документальное свидетельство той яркой и непростой эпохи, которое рассказывает, что было с нашими отцами и с нашей страной.

«Я был поражен, когда молодые люди про советскую эпоху понимают по фильмам Балабанова. Они говорят, что это документальное свидетельство о той эпохе: что было с нашими отцами, почему так плохо было с нашей страной, и почему выживали единицы. И финал Балабанова — это почти финал миссии. И мне приятно даже, что он не имеет каких-то международных премий, он не хотел и не любил ездить по фестивалям. Он говорил, что искусство — это не спорт. И его финал, когда он сам ушел к Богу через церковь и последний фильм, может быть выше чего бы то ни было», — отметил Андрей Житинкин.

Алексей Балабанов действительно создал шедевр, по которому сейчас вспоминают эпоху 90-х.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась жизнь звезд «Брата» спустя 25 лет после выхода фильма.