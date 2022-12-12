Названа вероятная причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе

Фото, видео: МЧС РФ

Площадь возгорания достигла уже 10 000 квадратных метров.

Причиной пожара в в подмосковном торговом центре «Стройпарк» в Балашихе стало короткое замыкание, вызванное дождем. Об этом изданию ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — заявил источник агентства.

Известно, что площадь возгорания достигла уже 10 000 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти. Как заявили экстренные службы, огонь распространяется с большой скоростью. Это связано с тем, что мгновенным доступом кислорода, из-за него произошло образование сильных конвективных потоков. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.

Ранее там воспламенились стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь перешел на первый этаж. На территории здания уже обрушилась кровля.

Сейчас МЧС продолжает тушить огонь, пожарные работают с соблюдением правил охраны труда. По нашим данным, пострадал один из охранников.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию событий пожара в ТЦ «Мега Химки».