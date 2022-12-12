Врата в ад: огромный разлом возник в Кемеровской области

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Подобные провалы в грунте не являются редкими, но в этом конкретном случае подозревают не силы природы, а деятельность человека.

В Кемеровской области прямо в огороде частного дома открылся «портал в ад»! Во время проведения работ на железном руднике Шерегешской шахты под землю ушел большой участок грунта. Из-под земли повалил пар.

Дом, который теперь стоит на краю обрыва власти давно расселили, но сейчас туда не подъехать. Причины обрушения еще только предстоит выяснить. Известно, что в ноябре суд приостанавливал работу шахты из-за нарушений правил безопасности.