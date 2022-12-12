Как с 1 января будет работать Социальный фонд России

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Создание Социального фонда России позволит повысить качество обслуживания граждан.

С 1 января в России перестают существовать сразу два фонда — Пенсионный и соцстрахования. Вместе они образуют новую структуру, которая будет называться Социальным фондом России. Для граждан это большой плюс: оформить социальную услугу станет проще и быстрее. Освободится и часть помещений — их уже начали перепрофилировать. Что там откроют, знает Кирилл Поляков.

Одна команда. Одни клиенты. Одни приоритеты. В новом Социальном фонде России. С 1 января в России объединяются две структуры — Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

«Этот фонд объединит в своих руках очень большое количество социальных услуг. Плюсы здесь для граждан в первую очередь, естественно. Создание такого, знаете, одного окна для получения большинства социальных услуг в нашей стране», — отметил врио председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Уже сейчас более 380 офисов клиентского обслуживания работают в пилотном режиме в 37 регионах страны. Объединение фондов только упростит процедуры выплат, а не изменит правила их назначения.

«В фонд социального страхования приходилось ездить в Саранск в буквальном смысле этого слова, а сейчас удобно, что в едином клиентском офисе. Чисто, аккуратно. Доступность в первую очередь и транспортная доступность», — поделился с журналистами посетитель нового фонда Павел Булавкин.

Создание Социального фонда России позволит повысить качество обслуживания граждан. Новая структура будет оформлять меры поддержки быстро и качественно — в режиме «одного окна». Например, многие федеральные выплаты можно оформить всего лишь по одному заявлению.

«В этом году ПФР был проект реализован, который называется беззаявительное назначение пенсии по инвалидности. Пенсия по инвалидности назначается на основании данных, поступающих к нам из специальной системы информационной — реестр инвалидов — по тем данным, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — рассказал врио председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Это проактивный формат, когда услуга оказана клиенту еще до того, как он за ней обратился. Сегодня для россиян на «Госуслугах» реализовано 72 сервиса Пенсионного фонда, которые позволяют дистанционно обращаться в ПФР за выплатами. В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг Социального фонда России онлайн через электронные сервисы, а также новые проактивные услуги.

«Я пришла получить две услуги сразу — оформить заявление на санаторно-курортное лечение, путевку, встать на очередь и перевести пенсию с одного счета на другой. Вот так вот я решила. Все сделала, все грамотно, все быстро», — рассказала Мария Катаева.

В новом году количество льготных категорий россиян, которым положены страховые выплаты увеличат. Социальный фонд будет выплачивать в том числе, единое пособие на детей и беременных женщин.

«Девизом, аксиомой нашей деятельности является конечно клиентоцентричность. Мы этим достаточно давно уже занимаемся. Главное, повторюсь, это принцип удобных условий для гражданина. Клиентоцентричность означает, что все мы будем делать в проактивном режиме, в инициативном режиме», — отметил врио председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Объединение фондов — это оптимизация ресурсов. В нескольких регионах в освободившихся помещениях уже открылись центры общения для людей старшего поколения. Для пожилых проводят развлекательные мероприятия, читают лекции и обучают. В будущем такие центры общения Социального фонда России откроют в каждом регионе страны.