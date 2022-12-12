Старшая сестра Виктории Бони вышла замуж за неизвестного

Фото: Instagram* / victoriabonya

Родственница знаменитой телеведущей предпочитает не афишировать свою личную жизнь и держится в тени известной сестры.

Телеведущая Виктория Боня поделилась в своем блоге радостным событием — ее старшая сестра Ангелина вышла замуж.

«Сегодня моя сестра Ангелина вышла замуж. Поздравляю!» — подписала Боня публикацию.

На фотографии, опубликованной в соцсетях, Ангелина в синем костюме стоит рядом со своим избранником. Его личность раскрывать не стала ни сама невеста, ни ее знаменитая сестра.

Виктория Боня редко рассказывала о старшей сестре — Ангелина совсем не медийная личность и предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Хотя в нулевых она могла стать звездой «Дома-2» вместо сестры, но карьере помешала беременность.

«Они мне перезвонили через год, а я уже беременна была, на восьмом месяце. Решила тогда — у меня же сестра есть! Я сказала: „позвоните ей“. Я сейчас не понтуюсь, что я ее продвинула, хотя это так. В детстве я была очень красивой, ухоженной девочкой. Сейчас все наоборот. Вика стала такой леди, прям белый лебедь… Вот интересно, почему все, о чем мечтала я, взяла она?» — рассказывала Ангелина.

Сейчас она работает в собственной парикмахерской, но, по словам Ангелины, в ее душе живет артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сати Казанова раскрыла страшную зависимость Виктории Бони.

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