Мать певицы Шер, актриса Джорджия Холт, умерла в возрасте 96 лет

Фото: www.globallookpress.com / mg2

Артистка в одиночку вырастила дочь, ставшую легендой шоу-бизнеса и прославленным борцом за равные права женщин и мужчин в индустрии.

Американская артистка Джорджия Холт, мать исполнительницы Шер и актрисы Джорджанны ЛаПьер, умерла в возрасте 96 лет. О ее кончине старшая наследница-певица сообщила в своем аккаунте в Twitter короткой фразой: «Мама ушла». Осенью Холт перенесла пневмонию, в сентябре Шер рассказывала, что лечение благополучно завершилось, и родительницу выписали.

Джорджия Холт (настоящее имя Джеки Джин Крауч. — Прим. ред.) была американской актрисой, певицей и моделью. Она родилась в крошечном городке Кенсетт, штат Арканзас у очень юных мамы и папы — 13-летней Линды Инез Галли и 21-летнего пекаря Роя Мэллоя Крауча. Отец познакомил девочку с музыкой, научил петь. Карьера на сцене началась с участия в конкурсах, позже исполнительницу заметили продюсеры популярных телешоу.

Актриса Джорджия Холт с дочерью — певицей Шер. Фото: www.globallookpress.com / mg2

От первого мужа, выходца из Армении Джона (Карапета) Саркисяна у нее родилась дочь Шерилин. Девочка появилась на свет, когда родители были уже в разводе, отца впервые увидела в 11 лет. Всего Холт была замужем шесть раз, дважды за одним и тем же человеком. Наследницы пошли по ее стопам и сделали карьеру в шоу-бизнесе.

Старшая дочь с детства мечтала стать звездой. Под псевдонимом Шер она превратилась в легенду Голливуда и воплощением женской силы в индустрии, которую контролируют мужчины. В одном из интервью Шер вспоминала диалог с мамой, вошедший в список ее культовых цитат.

«Мама сказала мне: „Однажды ты остепенишься и выйдешь замуж за богатого человека“ (В английском языке слова „человек“ и „мужчина“ пишутся и произносятся одинаково — man. — Прим. ред.). Я ответила: „Мама, я и есть богатый человек“», — говорила певица.

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