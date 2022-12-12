Усы, лапы и хвост! На границе РФ и КНР заметили леопарда-путешественника

Леопарда засняли на видео на границе РФ и КНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Holger Hollemann; 5-tv.ru

Пятнистый турист уже успел побывать за рубежом.

У российско-китайской границы заметили редчайшего в мире путешественника. Сотрудники пограничного управления по Приморью во время облета госграницы засняли в заснеженном лесу дальневосточного леопарда.

Уникальные кадры были переданы ученым, благодаря чему удалось идентифицировать хвостатого героя записи. В национальном парке сообщили, что пятнистый турист уже успел побывать за рубежом, на территории КНР.

Исследователи отмечают, что животное свободно пересекает границу, а участок его обитания охватывает территории сразу двух стран.