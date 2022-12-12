Назад к «долбоящерам»? Оскорбивший россиян муж Нетребко едет в РФ с концертом

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Тенор Юсиф Эйвазов выступит с другом и коллегой Кириллом Туриченко из «Иванушек International».

Муж оперной певицы Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов, готовится к выступлению в России. Смущает ли его, что петь придется перед «долбоящерами», неизвестно, однако поклонники из числа соотечественников еще помнят его оскорбления. Живописным словом артист наградил россиян летом. К декабрю, вероятно, решил он, скандал окончательно сойдет на нет и не подпортит статистику кассовых сборов.

Эйвазов выйдет на сцену 14 декабря в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. Исполнители подружились во время съемок телевизионного шоу «Маска». После участия в популярном проекте звезды решили продолжить общение — и приятельское, и творческое. Так мужчины и пришли к организации большого концерта на престижной столичной площадке. Анонс мероприятия уже опубликован в Telegram.

Подготовка проходит, судя по всему, не без проблем. Концерт переносился уже несколько раз. Изначально он был запланирован на 28 марта, потом на 21 сентября. Этому поспособствовали, в том числе, скандальные истории, главной героиней коих стала Анна Нетребко. Но и осенью спеть в Москве у Эйвазова не вышло. Представление ожидается на днях, купившие билеты жители и гости столицы надеются, что с переносами покончено.

Нетребко попала в немилость теперь уже бывших фанатов в связи с политическими, а потом уже и простыми человеческими заявлениями. Звезда оперы не спешила делиться мнением о спецоперации РФ на Украине, но европейский менеджмент заставил. Чтобы не лишиться карьеры, гражданства Австрии и заработков, Нетребко осудила Москву публично. Певица не скрывала, что попробует усидеть на двух стульях, так как ценит фанатов вне зависимости от национальной и территориальной принадлежности, но позже выдала себя.

Вместе с мужем артистка гуляла по ночному итальянскому городу и снимала происходящее на камеру смартфона. Возмущенный слухами о проблемах жены с алкоголем Эйвазов на видео попросил жену не слишком веселиться, напомнил сплетнях про дружбу с бутылкой.

«Сейчас долбоящеры напишут, что ты пьяная», — сказал Эйвазов.

«Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!» — поддержала его супруга.

Очевидно, не обладающие запахом деньги смягчают пыл артистов, когда речь заходит о прибыльных гастролях. Далее следуют оправдания, мол, это не всем россиянам адресовано, а только хейтерам. И если концерт в «Крокусе» снова не перенесут, гости мероприятия смогут оценить, с каким усердием Юсиф Эйвазов готов работать на «долбоящеров».

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