Все для фронта: в РФ создают кровоостанавливающие турникеты на 3D-принтерах

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А на передовой хирурги госпиталя Бурденко проводят уникальные операции, выращивая заново конечности военнослужащих.

И военнослужащим, и гражданским в зоне досягаемости снарядов обязательно нужно иметь при себе кровоостанавливающие турникеты — ими можно самостоятельно оказать себе первую помощь. С началом частичной мобилизации турникеты стали дефицитом, но теперь, похоже, проблема будет решена — средства первой помощи сотнями печатают на специальных принтерах в Волгограде. Кирилл Ольков увидел эту и другие разработки, которые могут и должны помочь на передовой.

Слой за слоем, один ровный «механический шаг за другим», бесформенный пластик под воздействием лазера превращается в готовое медицинское изделие. В этой мастерской будущего думают о настоящем. С виду обычный станок, а на самом деле единственный в мире 5D-принтер. Может напечатать все что угодно. Сейчас все силы волгоградских ученых и «машин» брошены «выращивание» кровоостанавливающих турникетов. Незаменимых на передовой.

«Жгуты они разделены на элементы. Какая-то машина загружена, печатает один элемент, какая-то другой. Все формируется по сегментам дальше происходит сборка», — рассказал конструктор Иван Конин.

Четыре часа беспрерывной печати. Одновременно «трудятся двадцать принтеров». С планом в 1000 изделий обещают справиться за две недели. Этого хватит на целый батальон. Мелочи для супер-машин, которые не знают усталости. В этих цехах работают вручную — и тоже для передовой. Студенты и преподаватели Белгородского колледжа уже сшили 350 готовых турникетов, а нацелились на пять тысяч таких изделий.

«Кто если не мы, будет помогать солдатам? У меня папа мобилизованный. Они помогают там, чтобы мы жили мирно. Мы помогаем чтобы меньше ранений было», — рассказала студентка Екатерина.

По сути турникет — тот же жгут, только гораздо прочнее. А главное — прост в обращении. Раненый военнослужащий сможет наложить его сам себе, без помощи сослуживцев.

Если ранение тяжелое, то уже не обойтись без высокотехнологичной помощи. Здесь — на передовой — хирурги госпиталя Бурденко. На этих кадрах — уникальная операция. Пациенту, который частично потерял конечности, буквально выращивают их заново с помощью технологии три 3D-печати и образцов его ДНК.

«Такой подход, применение 3D-импланта костная пластика и клеточные технологии позволили восстанавливать военнослужащих с тяжелыми ранениями в кратчайшие сроки», — рассказал главный травматолог ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, д. м. н. Леонид Брижань.

При минно-взрывных и огнестрельных ранениях головы врачи опираются на последние достижения нейрохирургии — создание трехмерной модели области поражения.

«Оптическая стереосистема распознает так называемые маркеры. Они выполняют функции проводников — воспроизводят реальную модель черепа в 3D-варианте облегчает работу хирургам и снижает риск подобных сложнейших операций», — рассказал Кирилл Ольков.

Проще говоря, если раньше хирург действовал скорее интуитивно, опираясь на свой опыт, то сейчас он видит проблему сразу и оперирует точечно. Все наукоемкие составляющие — российского производства. Система нейрохирургической навигации уже применяется в госпиталях Минобороны.

Скорейшему выздоровлению военнослужащих помогают и достижения телемедицины. Дистанционные операции с применением новейших технологий: все для того, чтобы пациенты поправились как можно скорее.