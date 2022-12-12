Жилые районы Донецка вновь подверглись ракетному обстрелу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Огонь охватил и многоэтажку, где снарядом повредило газопровод.

ВСУ снова нанесли удар по жилым районам Донецка. В Киевском районе ракеты РСЗО «Град» попали в школу, дома и местный рынок. На нем в результате начался пожар, тушили который несколько часов.

О погибших и пострадавших информации пока нет. Огонь охватил и многоэтажку, где снарядом повредило газопровод.

Люди эвакуировались. У многих от бесконечных обстрелов уже не выдерживают нервы.

Всего же за последние сутки это уже третий удар по Донецку из «Градов».