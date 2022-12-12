Кикбоксер выстрелил из «травмата» в петербурженку в баре и избил ее

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; 5-tv.ru

Тяжелые травмы девушка получила на рабочем месте, находясь за барной стойкой.

Часто бывает так, что до кулаков в драке идет прелюдия в виде травматического оружия — именно так подумал посетитель бара на Невском, когда у него начался конфликт с девушкой-барменом. Дважды выстрелив в обидчицу, мужчина с маленькой буквы принялся добивать пострадавшую руками, используя весь арсенал приемов — в СМИ его называют чемпионом по кикбоксу, но нам таких данных найти не удалось. С пострадавшей встретился Александр Тарасенко.

На пороге квартиры Натальи Решетниковой вместо хозяйки нас встретили врачи скорой помощи. Избитая до полусмерти молодая женщина вызвала медиков буквально за полчаса до нашего прихода.

Рассказать, что с ней случилось у Натальи просто не хватило сил. К тому же женщина явно не хотела показывать опухшее, обезображенное лицо. О том, как чувствует себя супруга, поведал ее муж.

«Головокружение, рвота, тошнота, сотрясение, перелом носа, то есть большие побои, синяки», — сообщил муж пострадавшей Валерий Решетников.

Тяжелые травмы Наталья получила на рабочем месте, за барной стойкой. Один из клиентов явно перебрал со спиртным и задержался до закрытия заведения, а затем начал вести себя неадекватно. Сначала расшвыривал мебель, а затем достал травматический пистолет.

«Она испугалась, этой агрессии к работникам, за барной стойкой присела. Он обошел барную стойку и начал избивать жену», — сообщил Решетников.

Мужчина перестал наносить удары только после вмешательства товарища. Как выяснилось позднее, на Наталью напал профессиональный боец, кикбоксер Игорь Мамонтов. Сам себя он гордо называет чемпионом мира. Хотя никаких подтверждений таким громким регалиям мы не нашли. Прославился он скорее скандалами.

«Стриптиз-бар, который разнес печально известный кикбоксер, находится в одном из дворов колодцев прямо на Невском проспекте. Обычно это очень оживленное место пользуется большим спросом у посетителей, но после того, что здесь устроил Игорь Мамонтов, внутри больше никто не танцует. Двери этого заведения закрыты, а в окнах не горит свет», — передал корреспондент Александр Тарасенко.

За пределами ринга свои бойцовские навыки Игорь Мамонтов применяет не в первый раз. Пять лет назад в подмосковном Серпухове кикбоксер и его товарищ избили четырех человек. А все из-за банального замечания.

«Он меня начал бить, избивать, ронять он меня таскал за волосы, за ногу об пол, об лавки», — вспоминает пострадавшая Оксана Крючкова.

Побоище не прекратилось и в отделении полиции. В итоге буйных спортсменов смогли утихомирить только бойцы ОМОНа. В своих действиях кикбоксер не увидел ничего противозаконного.

«Это вообще тупой бред. Весь вопрос в том, что не хочется оправдываться. А хочется, чтобы все рассказали наши друзья, наши девушки, которые с нами были», — сказал кикбоксер Игорь Мамонтов.

Та история, кажется, сошла с рук спортсмену. Но вот в этот раз последствия могут быть куда серьезнее. В отделе полиции у пьяного кикбоксера изъяли травматический пистолет и теперь внимательно изучают кадры с камер видеонаблюдения. По результатам проверки вполне могут возбудить уголовное дело.