Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

По данным синоптиков, день может стать рекордным по количеству осадков.

Тропический ливень, накрывший Москву, не прекращается. Он уже успел очистить город от сугробов. А к утру общее количество осадков превысило 40% от месячной нормы. Первыми удар на себя приняли автомобилисты, но досталось и авиапассажирам. О последствиях ливня — Ксения Солдатова.

Вот уже несколько часов столицу без остановки заливает, как его назвали, тропический ливень. Осадков аномально много для наших широт.

«Это съезд со МКАД на севере Москвы. Видно, что часть дороги затоплена. Где-то колеса машин практически полностью скрываются под водой. Мы сейчас попробуем определить ее уровень. Каждое деление здесь 5 сантиметров. Лужа глубиной сантиметров 20, может чуть больше», — передала корреспондент Солдатова.

И это не самый глубокий участок, и точно лишь один из многих. Такая же картина в разных округах столицы. И на севере, и на юге. Кто-то из водителей даже пытается самостоятельно бороться с лужами на дорогах.

В столичном дептрансе заявили, что сегодня возможны задержки трамваев или изменения их маршрутов. В аэропортах отмены и задержки рейсов начались еще накануне. Сначала была метель, шасси застревали в сугробах на взлетной полосе. Затем пошел ледяной дождь. А потом и обычный ливень. В итоге свое расписание вынужденно изменили полсотни бортов.

Непогода повлияла даже на железнодорожное сообщение. В пути из-за ледяного дождя встал поезд Тверь — Москва, из-за чего на этом участке полетел график электричек. До часа были задержки у семи пригородных поездов. И подобные катаклизмы с вечера наблюдают и в других частях страны. Из-за непогоды до утра закрыли аэропорт Казани. В Липецке затопило собачий приют.

Где-то выпавший снег еще не растаял. Площадки у домов откапывают в Чувашии. А в Нижнем Новгороде экстремалы из заснеженной дороги сделали трассу для катания на сноуборде.

Этот обширный сибирский антициклон, который дарил нам холодную погоду, сейчас он ушел в сторону Сибири. Там будет холодно, и этот холод, к сожалению, будет сохраняться. В Якутии уже были первые 50-градусные морозы, они усилились», — сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

Столицу же, по прогнозам, сегодня продолжит заливать. По данным синоптиков, этот день может стать рекордным по количеству осадков.