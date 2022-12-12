Клявер и Костюшкин объявили о возрождении «Чай вдвоем»: «Слушатель этого хочет»

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Знаменитый дуэт выпустит новый хит уже в следующем году.

Дуэт «Чай вдвоем», участниками которого являлись Денис Клявер и Стас Костюшкин, возвращается в 2023 году! Об этом певцы рассказали корреспонденту 5-tv.ru за кулисами концерта коллектива «Земляне» в Москве.

«Мы решили повторить эксперимент под названием „Чай вдвоем“ в следующем году. Слушатель того желает, а мы же все делаем ради них», — сказал Клявер.

Его коллега объяснил решение о возрождении дуэта. Музыканты поняли, что им обоим захотелось выпустить совсместные песни с другими артистами, но пришли к выводу, что ни с кем, как друг с другом, они не прозвучат лучше всего.

«Все сейчас делают коллаборации. Какую еще коллаборацию делать мне? Денис у меня спросил, с кем ему делать коллаборацию. А говорю: „А мне с кем?“ И мы решили сделать коллаборацию», — заявил Костюшкин.

При этом Стас Костюшкин подчеркнул, что они не станут бросать свои индивидуальные проекты. «Чай вдвоем» вернется не со старыми хитами: певцы решили написать для своего камбэка новую песню. Но вот Костюшкин уверен, что большинство слушателей не оценят этого.

«И если все возвращаются со старыми хитами, то мы решили поставить для себя челлендж и написать новый трек. 70% это никому не надо, 30% — понравится», — заключил артист.

Поп-коллектив появился в 1994 году. Группа стала успешной с песнями «Ласковая моя», «День рождения», «Ты не одна». Популярность, любовь поклонниц и частые концерты не спасли дуэт от распада. Он просуществовал до 2011-го: в прессе пошли слухи, что Стас Костюшкин устал от плотного графика и задумался о сольной карьере. Группа окончательно распалась в 2012-м.

В том же году у Дениса Клявера умер отец, так что певцу потребовалось время для восстановления сил. Костюшкин выпустил сольный альбом «Женщина, я не танцую» и создал проект A-DESSA.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Стас Костюшкин покорял Москву, питаясь макаронами.