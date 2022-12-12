«Обсуждают, как возвращаться»: зачем Орбакайте встретилась с Хаматовой в США

Журналист Шахназаров: Орбакайте и Хаматова на встрече в Нью-Йорке обсуждали возвращение в РФ

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

То в Израиле, то в США регулярно проходят массовые встречи мигрировавшей российской интеллигенции.

Артисты Александр Молочников, Максим Покровский, Кристина Орбакайте и Чулпан Хаматова и другие обсуждали на «русской тусовке» в Нью-Йорке планы по возвращению на Родину. Такое ироничное предположение сделал публицист Михаил Шахназаров, комментируя ситуацию. Стоит отметить, дочь бежавшей из РФ Аллы Пугачевой еще ни разу открыто не высказала позицию по спецоперации на Украине. Однако очевидных свидетельств вполне конкретного мнения предостаточно.

Накануне живущий на данный момент в США режиссер Молочников опубликовал в личном блоге фото с другими звездными российскими эмигрантами. Помимо перечисленных в кадр попали его коллега Дмитрий Крымов и писатель Дмитрий Быков**. Пост, ожидаемо, стал резонансным и вызвал бурю споров в сети. К ним присоединился с аргументом и Шахназаров.

«Торжество светлоликости в Нью-Йорке: Покровский, Орбакайте, Молочников, Хаматова, Крымов и Быков**. Обсуждают как будут возвращаться в Россию», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Кристина Орбакайте с российскими звездами-эмигрантами в США. Фото: Instagram* / kislomolochniy

Орбакайте оказалась, судя по реакции поклонников, самым неожиданным участником русской вечеринки. Несмотря на историю матери, назвавшей соотечественников рабами и холопами и последовавшей за мужем-иноагентом Максимом Галкиным** в Израиль, певица оставалась дома, гастролировала и молчала. Теперь для многих сомневавшихся стало очевидно — звезда поддерживает бежавших коллег, хоть и по-прежнему воздерживается от публичных заявлений.

В отличие от товарищей с фото, в частности, Чулпан Хаматовой. Актриса в первые дни спецоперации громко озвучила свои взгляды, уехала жить в Латвию, устроилась там на работу в рижский театр и исправно дает интервью западной прессе, «обличая» российскую власть. Ранее, писал 5-tv.ru, латвийский режиссер Алвис Херманис проговорился о сотрудничестве Хаматовой с киевским режимом и ее роли антироссийского пропагандиста.

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** — признан иностранным агентом на территории РФ.