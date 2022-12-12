ZDF: Евросоюз продолжает закупать российский сжиженный природный газ

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Германия тоже решила обходить санкционные запреты.

Германия и другие страны Европейского союза все еще покупают российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом стало известно в ходе исследования Кильского института мировой экономики, данные опубликовал немецкий телеканал ZDF.

Сообщается, что СПГ из РФ поступает немецким потребителям. Как заявил вице-президент института Стефан Коотса, газ идет из Бельгии, а затем перевозится в Германию: около пяти миллиардов кубометров в год, если говорить об объемах. Это почти 5% от потребности ФРГ в газе.

По данным энергетической компании ICIS, на сегодня 13% европейского импорта СПГ поступает из России. Покупатели первой очереди — Франция, Нидерланды и Бельгия.

До этого, как сообщило Федеральное сетевое агентство Германии, чтобы ЕС избежал газового дефицита, необходимо соблюсти определенные условия. Экономия должна быть на показателе не меньше 20%, работа терминалов сжиженного природного газа (СПГ) должна начаться в начале года, а снижение импорта и увеличение экспорта в зимний период должны быть умеренными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран намерен покупать у РФ миллионы кубометров газа в день.