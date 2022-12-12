Жан-Клод Ван Дамм тайно встречается с любовницей-стриптизершей на Украине

Фото: Christopher Khoury / ТАСС

Голливудская звезда долгое время женат. Он называет супругу своим ангелом. Неужели за ее терпение к его интрижкам?

На днях голливидуский актер Жан-Клод Ван Дамм был замечен в одной из клиник на западе Украины. Ван Дамм не анонсировал свой визит. О поездке стало известно, когда один из местных врачей опубликовал в своей социальной сети фото с кумиром. Медик также отметил, что причина посещения актером клиники останется строго конфиденциальной.

Однако актер мог не только поправлять здоровье на территории Незалежной: его могла привести любовь. Как сообщает StarHit.ru, 62-летняя знаменитость крутит роман с украинкой Аленой Кавериной. Их отношения могут длиться уже более 10 лет. Ван Дамм был сражен наповал стриптизершей в ночном клубе. Хотя девушка является по образованию педагогом.

Сообщается, что актер осыпал дорогими подарками возлюбленную, приобрел ей недвижимость. И даже в непростое время для Украины готов летать через весь мир на свидания.

При этом стоит отметить, что Жан-Клод Ван Дамм женат. Он часто публикует совместные фотографии с супругой Глэдис Португез, называя ее своим ангелом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Ван Дамм получил дипломатический паспорт республики Конго.