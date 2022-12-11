Больше, чем фрукт: нутрициолог назвал полезные и вредные свойства граната

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Его едят в сыром виде, добавляют в блюда и выжимают соки. Но этим фруктом не стоит увлекаться.

Нутрициолог Антон Брыкин считает, что гранат обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Об этом специалист рассказал «Известиям».

Несмотря на любовь к этому продукту многих людей, увлекаться не стоит. Фрукт содержит вещества с антиоксидантными свойствами, витамины групп С, А, В, калий марганец, фолиевую и никотиновую кислоты.

«В то же время гранатовый сок полезен мягким мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, антисептическим и обезболивающим свойствами. Употребление сока рекомендуется также при диарее, поскольку он оказывает и закрепляющее действие, но в концентрированном виде пить его противопоказано, особенно при гастрите и язве желудка», — предупредил врач.

Гранат стоит реже употреблять людям, склонным к пищевым аллергиям. Его сок ни в коем случае нельзя смешивать с лекарствами, особенно понижающими уровень холестерина.

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