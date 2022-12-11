Жозеп Боррель: военные запасы ЕС истощены из-за помощи Украине

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Сейчас Евросоюзу «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС лишился большей части запасов оружия и военной техники. Все из-за бесконечной помощи Украине.

Боррель подчеркнул, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса стала «тревожным звонком» для Брюсселя. Имеются в виду его нынешние военные возможности.

«Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились», — говорится в заявлении главы дипломатии.

Сейчас Евросоюз понимает, что ему «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уязвимость НАТО мешает США поставлять Киеву больше оружия. Конгресс давит на Пентагон, требуя увеличения поставок вооружения Незалежной.