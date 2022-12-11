Названо уязвимое место НАТО, мешающее наращивать поставки оружия Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Lukas Balandis via www.imago-ima

Конгресс США готов ради Украины задействовать даже стратегические запасы вооружений, однако Пентагон выступает против.

Уязвимость НАТО в Сувалкском коридоре мешает наращиванию поставок оружия Украине. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Джек Дойч, ссылаясь на военных США.

В публикации говорится, что Конгресс давит на Пентагон, требуя увеличения поставок вооружения Незалежной. Ради этого предлагается задействовать даже стратегические запасы, сделанные на случай возможной войны НАТО с Россией.

Однако в ответ на требования Конгресса об увеличении поставок оружия Украине специалисты Пентагона заявляют, что в случае гипотетического столкновения с Россией военным НАТО придется вести бои в малонаселенном Сувалкском коридоре. Он считается самым уязвимым участком внешней границы НАТО и позволяет России в кратчайшие сроки наладить сухопутную связь с Калининградской областью и блокировать дислоцированную в Прибалтике крупную группировку альянса. С учетом такого сценария, говорят американские военные, нельзя направлять Киеву запасы стратегического вооружения.

Напомним, так называемый Сувалкский коридор — это 100-километровый участок территории, который находится между Калининградской областью и Белоруссией. Североатлантический альянс считает эту местность самым незащищенным районом в военном значении.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Сувалкский коридор вселяет страх в польское правительство.