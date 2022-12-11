В Белом доме заявили, что не подталкивают Украину к ударам по территории России

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Вашингтон уверяет, что лишь поддерживает Киев в защите его собственных территорий и не заинтересован в эскалации военного конфликта в Незалежной.

Соединенные Штаты не подталкивают Украину к проведению каких-либо военных операций на территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы определенно не подталкиваем Украину и не способствуем украинским операциям внутри России», — сказал он в эфире телеканала ABC.

По словам Кирби, США лишь поддерживают Киев в защите украинских территорий, в том числе потерянных за время специальной военной операции. При этом обострение военного конфликта на Украине не в интересах США, подчеркнул представитель Белого дома.

На днях The Times написала, что США перестали сдерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в вопросе нанесения ударов по территории России. Таким образом Вашингтон дал зеленый свет на обстрел российских территорий, считает издание.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов накануне заявил, что Незалежная готова наносить удары по территории России, и для этого она ни у кого не будет спрашивать разрешения. Представитель киевского режима добавил, что территория, по которой намеревается бить Украина, «заканчивается Владивостоком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев угрожает атаками по российским объектам, расположенным в том числе в Сибири.