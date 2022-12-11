Крокодиловы слезы: военный эксперт не поверил жалобам немцев на дефицит оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. Patrick Evenson; ВКонтакте / viktorlitovkin; 5-tv.ru

Германия хочет получить от НАТО деньги под предлогом того, что отправила свое вооружение Украине.

В Германии явно прибедняются, жалуясь на нехватку оружия и утрату обороноспособности страны. Таким образом немцы просто хотят выжать из НАТО побольше денег, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это, как говорится, крокодиловы слезы. Промышленность Германии работает, и они в состоянии пополнить свои вооруженные силы современной техникой. У них есть замечательные предприятия, которые ее производят. Поэтому самая главная мысль, которую они проталкивают, — дайте больше денег», — заявил эксперт в комментарии 5-tv.ru.

По словам Литовкина, немцы хотят получить от НАТО деньги под предлогом того, что они отправили свое вооружение Украине. Хотя на деле помощь Германии ограничилась десятком систем ПВО и таким же количеством самоходных артиллерийских установок.

Еще одна причина жалоб на нехватку оружия заключается в том, что руководству Германии надо как-то объяснить населению, почему вместо забот о снижении уровня инфляции и цен государство вынуждено тратить деньги на вооружение и помощь Украине.

«Ну, а самое главное — это дайте денег, чтобы наша военная промышленность запустила производство танков, которых нам не хватает. При этом надо понимать, что Германии никто не угрожает, никто на нее не попадает. Наоборот, это Германия делала все, чтобы на Украине произошли боевые действия. Об этом и Меркель сказала недавно. Так что все эти слова — это, как я уже сказал, крокодиловы слезы или плач Ярославны», — подчеркнул Литовкин.

Он добавил, что немцы, по его мнению, и впредь будут плясать под дудку американцев, потому что, подписав договор о вступлении в НАТО, они фактически распрощались со своим суверенитетом.

«Кроме того, все сегодняшнее политическое руководство Германии воспитано Соединенными Штатами. Несмотря на то, что там различные партии, различные движения, все они в подчинении у США, все воспитаны в противостоянии к России», — резюмировал эксперт.

Немецкий предприниматель Франк Хаун, возглавляющий группу оборонных компаний KNDS, ранее заявил, что в случае военного конфликта сил Германии хватит лишь на защиту небольшого городка. По его словам, Германию «выжали, словно лимон», а обещанными средствами не покрыть дефицит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия отказалась поставлять Украине американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Вместо этого их передадут Польше.