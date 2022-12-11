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Власти страны исполняют волю США и ЕС в ущерб интересам собственных граждан.

Нынешняя ситуация в Польше напоминает обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами во второй половине XVIII века. Об этом пишет обозреватель польской газеты Myśl Polska Анджей Шлензак.

«В то время другие страны имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости», — отметил он.

Сегодня власти Польши руководствуются теми же принципами, подчеркнул Шлензак. Он указал, что правящая в стране партия «Право и справедливость» опирается на союз с США, тогда как оппозиционная фракция «Гражданская платформа» делает ставку на Евросоюз.

По мнению Шлензака, сейчас обе партии объединяет только украинский кризис, в который они стремятся вовлечь страну. К счастью для ее граждан, пишет обозреватель, пыл польских политиков сдерживают США и Германия, однако это тоже доказательство того, что у Польши нет независимости.

На днях польское издание вышло с материалом о том, что, сделав ставку на противостояние с Россией в конфликте на Украине, Польша совершила геополитическую ошибку.

Автор публикации призвал польские власти спуститься с небес на землю, указывая на то, что «идентификация с США и Украиной сводит польское государство до роли исполнителя чужих стратегий, когда собственные интересы отождествляются с чужими и даже подчиняются им».

В свою очередь российский политолог и журналист Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru отметил возникающие в Польше в последнее время «проблески разума». По словам эксперта, у страны есть шанс сойти с русофобского пути, если этого потребует ее народ.