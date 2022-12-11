«Великие актеры»: Тарзан высмеял в стихах сбежавшую Аллу Пугачеву

Тарзан высказал свое отношение к покинувшим Россию артистам в стихотворении

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Знаменитый стриптизер открыл в себе новый талант — теперь он пишет стихи, однако не все из них посвящает любимой жене.

Муж Наташи Королевой, известный как Тарзан, посвятил сбежавшей Алле Пугачевой стихи. Оказалось, отъезд певицы затронул струны тонкой души Сергея Глушко, и он решил выразить свое отношение к ней в строках.

«Забавно видеть, как вчерашние киношные бруталы гражданство-родину меняют по примеру Аллы. Вот, где воистину великие актеры! Чуть жарко стало — дали деру», — написал он в своей социальной сети.

Патриотичный стриптизер добавил, что покинувшие Россию знаменитые «трусы и предатели», видимо, подзабыли, какая страна их подняла с колен и подарила славу.

Поддерживающий спецоперацию Тарзан в прошлом служил в ВС РФ. Его супруга ранее рассказала, что готова отпустить мужа на поле боя, если он будет подлежать частичной мобилизации. По ее словам, 52-летний Глушко «идет в первой категории», но не подходит по возрасту.

Недавно 5-tv.ru писал, что сын Глушко и Королевой собирается покинуть страну. 20-летний Архип Глушко неосторожно поболтался о своих планах. Мотивирует звездный сынок свое решение получением образования за границей. Переезжать он собирается не один: компанию ему составит его невеста — бывшая стриптизерша.