Умер советский разведчик, принимавший участие в разгроме бандеровского подполья

Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации

Санников подростком пережил войну, а после участвовал в разгроме бандеровского подполья на Западной Украине.

Ушел из жизни советский разведчик Георгий Санников. Ему было 94 года. Об этом 11 декабря сообщило РИА Новости. Причина смерти пока не уточняется.

Родился Санников в 1929 году в городе Екатеринбурге. Семья часто меняла место жительства, так как глава семейства был служащим.

Во время Великой отечественной войны Санников работал в колхозе за Волгой, также жил в Саратове. В 1944 стал курсантом Киевской спецшколы ВВС, а в 1952 окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Шевченко, после чего был распределен в органы государственной безопасности УССР.

В 1950 годах военный также принимал активное участие в ликвидации бандеровского подполья на Украине, затем, после учебы в школе КГБ в Москве, работал в ФРГ, где добывал ценную разведывательскую информацию. Участвовал в оперативных контриграх советской разведки, целью которых было проникновение в западные спецслужбы.

Ушел в отставку Санников в 1977 году. В 2015 был награжден медалью «Патриот России» за активную общественную работу. Также состоял в Союзе писателей РФ и участвовал в работах по патриотическому воспитанию молодого поколения.

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