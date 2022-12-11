Инфантильность и равнодушие общества: почему матери бросают детей на верную смерть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Economou; ВКонтакте / Alexey Roschin; 5-tv.ru

Что приводит женщин к такому жестокому решению и почему они считают это единственным выходом?

Все чаще можно услышать истории о том, как горе-матери бросают своих детей, причем некоторые самыми варварскими способами — оставляют на улицах, в подъездах или выбрасывают на мусорные свалки. О том, почему матери так поступают со своими детьми, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

По его словам, выделяют три причины подобного поведения — умственные недоразвитости у матери, инфантильность и равнодушие общества.

«Это обычно делают женщины не самые образованные, не самые адаптированные. Зачастую это женщины с какими-то проблемами умственного развития, это тоже известный факт, имбецильного плана и так далее. То есть, они до последнего не понимают своего состояния, не понимают того, что они беременны. Это первое объяснение, то что женщина просто не осознает себя, поэтому для нее рождения ребенка становится каким-то шоком и совершенно не понятным сюрпризом», — объяснил психолог.

Рощин отметил, что инфантильным женщины зависимы от мнения и реакции со стороны, поэтому осуждение от окружающих может привести их к такому зверскому решению.

«Некоторые женщины до последнего на самом деле не могут разобраться, нужен им ребенок или нет, у них нет четкого своего мнения, и они доводят дело до того момента, когда аборт уже не подходит по медицинским показаниями. Кстати, часто подобного рода вещи связаны с реакцией на вот этого ребенка каких-то посторонних людей, либо родственников, либо отца или потенциального партнера этой женщины. Мол: «Вот, вы не захотели меня поддерживать, а я тогда вашего внука или сына выкину, он мне тоже не нужен», — пояснил эксперт.

Психолог подчеркнул, что в нашем обществе беременные женщины часто испытывают одиночество и видят равнодушие. Они понимают, что на самом деле никому со своими детьми не нужны.

«Женщина с психологией 12-летней девочки, хотя может ей уже на самом деле 20, она считает, что ее обидели, бросили в тяжелом положении, что ей все должны. И она поэтому делает свой ответный ход — отказывается от ребенка и говорит, что он ей не нужен ни в каком виде», — отметил Рощин.

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