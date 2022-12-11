Захарова: Евросоюз годами моделировал ситуацию в Косово
Захарова: Евросоюз годами моделировал нынешнее обострение конфликта в Косово
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Накануне президент Сербии Александр Вучич направил запрос командованию НАТО о распределении армии в Косово.
Европейский союз (ЕС) годами моделировал нынешнюю ситуацию в Косово. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление премьера Сербии Аны Брнабич о том, что страна находится на грани войны из-за премьера Косова и абсолютного бездействия Евросоюза.
«Ну почему же „бездействия“. Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами», — написала Мария Захарова.
Накануне косовские сербы возвели баррикады из-за задержания косовоалбанскими властями экс-полицейского МВД Деяна Пантича по подозрению «в терроризме». Ночью протестующие расставили палатки и дежурили у баррикад.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении сербской армии в Косово и Метохии.
Ранее 5-tv.ru приводил комментарий Марии Захаровой по заявлению экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях.